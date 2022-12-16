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Цены на нефть выросли после недавнего обвала

Цены на нефть выросли после недавнего обвала Фото: pixabay
На этой неделе цена барреля нефти марки Brent перешагнула отметку в 80 долларов после рекордного падения прошлой недели, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе нефть марки Brent переписала минимумы, впервые с декабря 2021 упав ниже 76 долларов за баррель. Но уже с 12 декабря нефтяные котировки пошли вверх, отыгрывая отскок. Так, на момент написания материала бочка Brent торговалась уже за 82,73 доллара.

Причинами роста стоимости "черного золота" стали несколько факторов. В первую очередь, до сих пор не ликвидирована случившаяся на прошлой неделе авария на трубопроводе Keystone, качающем нефть из Канады в Штаты. В результате американские нефтеперерабатывающие заводы лишились 620 тысяч баррелей в сутки. Причем до сих пор не названы конкретные сроки возвращения трубопровода в строй.

Подталкивает рост спроса, а следовательно, и цен на нефть ситуация с коронавирусными ограничениями в Китае – крупнейшем импортере сырья. Отход страны от политики "нулевой терпимости" к Covid положительно влияет на оптимизм трейдеров и объемы торговли "черным золотом". Хотя здесь тоже не все однозначно.

"В результате снятия большого ряда ограничительных мер количество заболеваний может резко увеличиться, что приведет к очередному замедлению и закрытию экономики. В общем, сейчас мы находимся на тонкой грани, где конкретные события укажут на дальнейшее движение нефтяных цен".Специалист Департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Позитивное влияние на повышение котировок сырья оказал и прогноз Международного энергетического агентства. МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки, и теперь этот показатель составляет 2,3 млн б/с.

Скорректирован в сторону увеличения и прогноз на следующий год. Так, спрос на "черное золото" в 2023 году был повышен на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,7 млн б/с.

Наряду с этим страны ОПЕК+, среди которых такие крупные добытчики нефти, как Саудовская Аравия, Российская Федерация, ОАЭ и Ирак, продолжают политику снижения объемов добычи сырья. С прошлого месяца они снизили уровень добычи сырья на два миллиона баррелей в сутки. Данного ограничения государства ОПЕК+ планируют придерживаться до конца 2023 года. Тем самым предложение на рынке будет уменьшено, следовательно, спрос на "черное золото" продолжит расти.

Толчок рынку нефти дали и данные по инфляции в США, опубликованные в минувший вторник. Они говорят о ее постепенном снижении, что может повлиять на действия Федеральной резервной системы по ужесточению монетарной политики, снизив ее темпы. Подобные ожидания уже действуют на рынок. Индекс доллара, отражающий его стоимость к мировым валютам, снижается, что тоже способствует росту котировок нефти.

Говоря о монетарной политике, необходимо отметить, что на этой неделе ФРС прогнозируемо подняла процентные ставки на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, американский Центробанк заявил, что процентные ставки будут расти и в дальнейшем для снижения инфляция до 2-процентного порога. Причем это заявление вызвало беспокойство у инвесторов, опасающихся, что жесткая монетарная политика приведет к экономическому спаду и, как следствие, снижению спроса на нефть.

"Есть вероятность, что ФРС продолжит повышение ставок, и конечная ставка будет выше, чем ожидает рынок. В результате таких действий экономика США уже в следующем году может впасть в рецессию, утянув за собой всю мировую экономику, а нефтяные котировки провалятся ниже 70 долларов за баррель марки Brent. Если же США смогут избежать рецессии, а Китай успешно запустит экономическую активность, то нефть может взлететь выше 90 долларов за баррель".Николай Вавилов

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