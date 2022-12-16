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Завершена реставрация старейшего алматинского православного храма

Завершена реставрация старейшего алматинского православного храма Фото: Агентство православных новостей
16 декабря в Алматы завершилась полномасштабная реставрация старейшего храма южной столицы – собора в честь Казанской иконы Божией Матери, сообщает Zakon.kz.

В результате осуществленных работ старинной алматинской церкви был возвращен исторический облик и архитектурные детали, утраченные в годы гонений на веру.

Воссозданию святыни предшествовала большая научная деятельность по поиску и исследованию архивных материалов. В результате реставрации были восстановлены четыре купола на центральной части храма, три паперти в церковь и полностью утраченный иконостас. Профессиональные мастера укрепили стены и своды, отремонтировали полы, укрепили фундамент.

"В благодатные дни Рождественского поста, подготавливающего нас к встрече праздника мира и Божией любви – Рождеству Христову, мы стали участниками знаменательного события – освящения после проведения масштабных реставрационных работ известного в Казахстане и за его пределами величественного храма, самой старинной церкви города Алматы – собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Казанский собор отреставрирован и обновлен, но впереди еще немало трудов по развитию здесь разносторонней приходской жизни, духовного просвещения, благотворительности, работы с детьми и молодежью".Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 

В Казанском соборе Алматы хранятся две особые святыни – чтимый Казанский образ Пресвятой Богородицы XVII века, подаренный собору выдающимся церковным деятелем ХХ столетия митрополитом Иосифом (Черновым), и точная копия, мера и подобие из знаменитого Ватиканского списка чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

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