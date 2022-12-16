В Актобе и Актау продолжается большой праздник футбола
Организаторы приготовили для всех любителей футбола самую настоящую фан-зону и парк спортивных развлечений. Но самое главное, что посетители могут бесплатно наблюдать за баталиями мундиаля на большом экране, а также послушать выступления популярных казахстанских артистов.
13-го декабря в ТРК Aqtobe Mall выступил Qarakesek, а в Актау на Мангыстау-Арене свои хиты исполнил HIRO.
Помимо хедлайнеров, гости могли послушать лучшие шутки от казахстанских StandUp-артистов, вкусно поесть, поучаствовать в различных развлечениях, сделать снимки на красочных фотозонах и просто весело провести время с друзьями в ожидании матчей.
Фото: 1xBet
Оба города уже посмотрели полуфинальные баталии: Аргентина – Хорватия и Франция – Марокко.
Теперь же гостей 1Х World Cup Fan Festival в Актау и Актобе ждет показ игры за третье место и, конечно же, финала, где сразятся команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе!
Фото: 1xBet
Напомним, что для всех желающих вход бесплатный. Зовите друзей и близких и окунитесь в спортивный мир вместе с главным спонсором футбольных эмоций – компанией 1XBET!
Партнерский материал
Фото: 1xBet
Фото: 1xBet