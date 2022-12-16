Казахстанец стал победителем этапа Кубка мира по пара биатлону в Финляндии

В Финляндии Ербол Хамитов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по пара биатлону, преодолев дистанцию 10 км за 32:37.0 секунды, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!



Вторым финишировал украинец Тарас Рад (33:41,6), третьим – украинец Александр Алексик (33:50,7).





Фото: "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями"



Как рассказали в пресс-службе РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями", победа Ербола стала первой в истории Казахстана на этапе Кубка мира.





Фото: "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями"



Этап Кубка мира по пара лыжам гонкам и пара биатлону проходит в городе Вуакатти с 7 по 19 декабря.

На соревнованиях ранее Ербол завоевал "серебро" на дистанции 5 км по пара лыжам гонкам и "бронзу" на дистанции 10 км, а Александр Герлиц стал бронзовым призером по пара биатлону на дистанции 12,5 км.