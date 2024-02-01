Ербол Хамитов завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по пара биатлону в Италии

В Италии Ербол Хамитов завоевал бронзу на втором этапе Кубка мира по пара биатлону, преодолев дистанцию 7,5 км за 22:02.5 секунды, сообщает Zakon.kz.

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Первым к финишу пришел украинский спортсмен Тарас Рад со временем 21:33.2, вторым – также спортсмен из Украины Павло Бал с результатом 21:52.2 секунд.

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Отметим, что второй этап Кубка мира по пара лыжном гонкам и пара биатлону проходит в итальянском городе Мартель с 31 января по 4 февраля. В соревнованиях участвуют более 160 спортсменов из 18 стран мира. В составе сборной страны выступают 7 спортсменов.