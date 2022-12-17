Аргентина – Франция: кто поднимет заветный кубок над головой?

18 декабря пройдет финал Чемпионата мира по футболу, где одна из команд сможет поднять над своей головой главный спортивный трофей текущего года, сообщает Zakon.kz.

В это воскресенье весь мир с замиранием сердца будет следить за главным футбольным матчем четырехлетия, который пройдет в Катаре.



18 декабря Аргентина встретится с Францией на стадионе "Лузаил Айконик". В последний раз команды Месси и Мбаппе пересекались на прошлом Чемпионате мира в 2018 году. Тогда французы выбили аргентинцев на стадии 1/8 финала со счетом 4:3.



Учитывая этот результат и общий уровень обоих коллективов, любители игры номер один могут ожидать захватывающего матча с обилием голов.

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