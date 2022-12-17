Спасатели ВКО помогли трем потерявшимся из-за метели рыбакам вернуться домой

Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли трем потерявшимся из-за метели рыбакам вернуться домой, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на озере Сибины Уланского района. Рыбаки из-за непогоды не смогли самостоятельно дойти до своего автотранспорта.





"Сильная метель, плохая видимость на месте, где они рыбачили, застала их врасплох. Прибыв на место происшествия, сотрудники Службы ЧС, пожарного поста 13 Уланского района, пробравшись на место, в пешем порядке доставили троих мужчин до берега озера, к их транспорту, и сопроводили до ближайшего села Бозанбай в целях безопасности", – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Ранее спасатели предупреждали горожан о надвигающихся ветре и метели.





"Спасатели просят население не рисковать: выезжать за пределы населенных пунктов, только убедившись в безопасности маршрута, и выходить на лед при толщине льда не менее 10 см. О погодных можно узнать в мобильном приложении "Дармен". При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112". Пресс-служба ДЧС ВКО