Ситуация в Украине: Воздушная тревога звучит по всей стране, Киев планирует строить новые блоки АЭС
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Согласно данным ресурса по оповещению Минцифры Украины, сирены воздушной тревоги звучат по всей территории страны, сообщает Zakon.kz.
- Власти Крыма готовят список telegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков с Украины и работе с Центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.
- Санкции Евросоюза против российских СМИ являются цензурой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
- Лидеры Евросоюза решили отделить экономику России от Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии.
- Минцифры РФ предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram.
- Украина будет строить новые блоки АЭС с учетом потенциальных военных угроз, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
- Евросоюз утвердил девятый пакет санкций в отношении России. В нем упомянуты 1386 физических лиц и 171 организация. В числе прочих там есть две дочери Рамзана Кадырова, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс. Также под санкции Евросоюза попали все парламентские партии России.
- Швейцария присоединяется к европейской инициативе по введению потолка цен на российскую нефть.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин настроен на длительное продолжение конфликта на территории Украины, и что Россия готовится к возобновлению активных военных действий.
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