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Ситуация в Украине: Воздушная тревога звучит по всей стране, Киев планирует строить новые блоки АЭС

зима Фото: pixabay
Согласно данным ресурса по оповещению Минцифры Украины, сирены воздушной тревоги звучат по всей территории страны, сообщает Zakon.kz.
  • Власти Крыма готовят список telegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков с Украины и работе с Центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.
  • Санкции Евросоюза против российских СМИ являются цензурой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
  • Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, пишет обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
  • Лидеры Евросоюза решили отделить экономику России от Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии.
  • Минцифры РФ предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram.
  • Украина будет строить новые блоки АЭС с учетом потенциальных военных угроз, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
  • Евросоюз утвердил девятый пакет санкций в отношении России. В нем упомянуты 1386 физических лиц и 171 организация. В числе прочих там есть две дочери Рамзана Кадырова, режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс. Также под санкции Евросоюза попали все парламентские партии России.
  • Швейцария присоединяется к европейской инициативе по введению потолка цен на российскую нефть.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин настроен на длительное продолжение конфликта на территории Украины, и что Россия готовится к возобновлению активных военных действий.

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