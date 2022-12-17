Польским туристам оказали помощь полицейские Казахстана

Фото: polisia.kz

16 декабря граждане Польши, направлявшиеся в Узбекистан с туристической поездкой на велосипедах, обратились за помощью к казахстанским полицейским, так как не смогли самостоятельно выехать из поселка, сообщает Zakon.kz.

Пять польских туристов приехали в поселок Торетам и собирались выехать в Узбекистан на велосипедах. Однако в связи с холодом не смогли организовать поездку и обратились за помощью к полицейским в городе Байконыре.

"Сотрудники полиции подсказали иностранцам, как они могут выехать в соседнюю страну и оказали помощь с посадкой в автобус с велосипедами", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК. Иностранцы поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь. Читайте также Спасатели ВКО помогли трем потерявшимся из-за метели рыбакам вернуться домой В Актобе автомобиль с детьми и тренером попал в смертельное ДТП

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