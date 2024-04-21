Алматинские грибники обратились за помощью к спасателям

Выехавшая за грибами семья из Алматы обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, выехавшие за грибами двое взрослых и ребенок заблудились. Они стартовали на легковом автомобиле из города Алматы в сторону села Баканас Алматинской области.

Группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда вскоре обнаружила грибников и доставила до трассы. В медицинской помощи никто не нуждался.

"При необходимости помощи спасателей звоните по номеру 112", – говорится в сообщении министерства.

20 апреля в горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин.