Какого витамина часто не хватает людям с ожирением

Ученые Университета Западного Сиднея провели исследование и пришли к выводу, что люди с ожирением подвержены более высокому риску дефицита витамина D, но не анемии или дефицита витамина B12, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ Open, в исследовании были задействованы 3,5 тыс. взрослых людей, которых разделили на группы в зависимости от их индекса массы тела: здоровый вес, избыточный вес, ожирение 1-й степени и ожирение 2-й или 3-й степени, и сравнили их уровни питательных веществ.

Анализы крови показали, что люди со степенью ожирения 2 и 3, как правило, более склонны к дефициту витамина D: распространенность дефицита в этой группе была на 7,9% выше, чем среди людей со здоровым весом. По предположению ученых, это может быть связано с тем, что такие люди проводят меньше времени на открытом воздухе.

При этом у людей с ожирением не было склонности к анемии или дефициту B12. Кроме того, распространенность дефицита железа в группе с ожирением 1-й степени была на 12% ниже, чем в группе со здоровым весом.