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Илон Маск заявил, что не имеет дома

миллиардер Фото: Instagram/elonmusk
На вопрос от американского певца Джона Рича о возможном обыске со стороны ФБР в его доме миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что не имеет дома, сообщает Zakon.kz.

Диалог произошел в соцсети.

"У меня нет дома", - написал Маск в Twitter.

Тогда пользователи укорили предпринимателя и призвали его "избавился от своего домика Boxabl". Маск парировал, что снимает данный дом.

В августе американские СМИ писали, что Илон Маск владеет крошечным домом компании Boxabl стоимостью 49,5 тыс. долларов США и площадью 34,8 кв. м. Однако в апреле миллиардер в интервью TED сообщил, что у него нет своего жилья и он живет у друзей.

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