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Национальный отбор на "Евровидение-2023" в Украине проходит в бомбоубежище – СМИ

коридор Фото: pixabay
Национальный отбор на участие в популярном песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Украине проходит в бомбоубежище, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Страна.ua", где именно находится убежище, знают только участники и организаторы.

Среди претендентов на участие следующие исполнители и музыкальные группы: певцы Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina и группы 2TONE и TVORCHI.

Уточняется, что зрители и жюри должны были выбрать финалиста 17 декабря.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2023" изменит правила голосования из-за скандала со сговором жюри в 2022 году.

Отметим, что конкурс пройдет в Ливерпуле. Выиграла "Евровидение" 2022 года Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за ситуации на территории Украины.

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