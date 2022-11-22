Голосование на "Евровидении-2023" будет проходить по-новому

Европейский вещательный союз (EBU) объявил о серьезных изменениях в том, как будет работать голосование на конкурсе песни "Евровидение-2023", сообщает Zakon.kz.

Как пишут организаторы конкурса, только голоса зрителей определят страны, вышедшие из полуфинала.

"Зрители из не участвующих стран смогут голосовать онлайн. Голоса жюри, как и прежде, будут объединены с голосами зрителей для определения окончательного результата. Страны, вышедшие из двух полуфиналов, по 10 в каждом, теперь будут определяться исключительно на основе голосов, поданных зрителями конкурса, а не комбинации жюри и общественного голосования, как это было с 2009 года. И впервые зрители из стран, не участвующих в конкурсе, также смогут проголосовать за свои любимые песни онлайн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что их голоса будут суммированы и конвертированы в очки, которые будут иметь тот же вес, что и одна страна-участница, как в полуфинале, так и в гранд-финале.

Профессиональное жюри, состоящее из тех, кто работает в музыкальной индустрии, будет продолжать вносить свой вклад в результат Гранд-финала вместе со зрителями в каждой стране, принимающей участие, и теми, кто голосует на международном уровне.

"В 2023 году только зрители конкурса "Евровидение" будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, отражая глобальное влияние мероприятия, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свой голос за свои любимые песни. Благодаря привлечению жюри из музыкальных профессионалов к определению окончательного результата все песни Гранд-финала могут быть оценены по самым широким возможным критериям. Мы также можем сохранить традицию путешествовать по Европе и Австралии, чтобы набирать очки и обеспечить захватывающую последовательность голосования, где победитель будет объявлен только в самом конце шоу". Исполнительный супервайзер конкурса песни "Евровидение" Мартин Остердал

Зрители во всех странах-участницах по-прежнему смогут голосовать по SMS, телефону или через приложение "Евровидение".

Те, кто смотрит трансляцию из других стран, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны.

После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа членов EBU для поиска способов защиты целостности мероприятия. Затем ее рекомендации были одобрены референтной группой, руководящим советом конкурса и исполнительным советом EBU.

Общественные вещатели из 37 стран будут бороться за победу на 67-м конкурсе песни "Евровидение", который пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая.

31 страна будет бороться за 20 мест в Гранд-финале, наряду с Францией, Германией, Италией, Испанией, Великобританией и Украиной.

Новость по теме Четыре страны отказались участвовать в "Евровидении"

Ранее стало известно, что "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле. Выиграла "Евровидение" 2022 года Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница, но было принято решение провести мероприятие в Великобритании из-за ситуации на территории Украины.