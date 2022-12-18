Денис Никиша завоевал "бронзу" на Кубке мира по шорт-треку
Фото: Instagram/qaz.iceteam
Казахстанец Денис Никиша на этапе Кубка мира по шорт-треку занял третье место, сообщает Zakon.kz.
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Соревнования проходили в Алматы, передает Национальная федерация конькобежцев Казахстана.
Никиша финишировал третьим на дистанции 500 метров.
Первое место осталось за поляком Дианом Сельером. Второй на финише был Стиве Дюбуа из Канады.
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