Денис Никиша завоевал "бронзу" на Кубке мира по шорт-треку

Казахстанец Денис Никиша на этапе Кубка мира по шорт-треку занял третье место, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 млн тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!

Соревнования проходили в Алматы, передает Национальная федерация конькобежцев Казахстана.

Никиша финишировал третьим на дистанции 500 метров.

Первое место осталось за поляком Дианом Сельером. Второй на финише был Стиве Дюбуа из Канады.

