Моуринью готов возглавить сборную Португалии по футболу

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью готов летом подписать контракт со сборной Португалии, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет The Telegraph, соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Ромы" против того, чтобы Жозе Моуринью совмещал работу. Поэтому специалист, вероятно, покинет команду летом 2023 года.

Ранее стало известно об уходе Фернанду Сантуша с поста главного тренера португальцев – под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила сборной Марокко со счетом 0:1.