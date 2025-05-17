Моуринью придет в сборную Португалии из-за Роналду

Жозе Моуринью достиг предварительной договоренности со сборной Португалии, которой срочно потребовался тренер с авторитетом, сопоставимым с Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал главный редактор турецкого телеканала HT Spor Ахмет Селим Кул. Журналист отметил, что Моуринью собирался перейти в сборную в 2026 году, после окончания контракта с "Фенербахче".

Однако тренер может возглавить сборную уже в июне, если договорится с клубом об условиях расторжения контракта, поскольку португальская федерация не хочет платить за него компенсацию. Решение о назначении Моуринью может быть принято после финала Лиги наций УЕФА. Сейчас Моуринью 62 года, ранее он не работал с национальными сборными.

Сборная Португалии 4 июня сыграет с Германией в Мюнхене в полуфинале турнира, а в случае победы встретится в финале с Испанией или Францией 8 июня. Португальскую команду с 2023 года возглавляет Роберто Мартинес.

12 мая бразильская конфедерация футбола объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной.