Моуринью придет в сборную Португалии из-за Роналду
Об этом рассказал главный редактор турецкого телеканала HT Spor Ахмет Селим Кул. Журналист отметил, что Моуринью собирался перейти в сборную в 2026 году, после окончания контракта с "Фенербахче".
Однако тренер может возглавить сборную уже в июне, если договорится с клубом об условиях расторжения контракта, поскольку португальская федерация не хочет платить за него компенсацию. Решение о назначении Моуринью может быть принято после финала Лиги наций УЕФА. Сейчас Моуринью 62 года, ранее он не работал с национальными сборными.
Сборная Португалии 4 июня сыграет с Германией в Мюнхене в полуфинале турнира, а в случае победы встретится в финале с Испанией или Францией 8 июня. Португальскую команду с 2023 года возглавляет Роберто Мартинес.
12 мая бразильская конфедерация футбола объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной.