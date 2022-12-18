Папа римский Франциск признался, что заранее подписал документ об отречении

Папа римский Франциск заранее подписал отречение на случай своей болезни, которая не позволит ему исполнять обязанности, сообщает Zakon.kz.

Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.





"Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал (государственному секретарю Тарчизио Бертоне. – Ред.) — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение", — заявил 86-летний понтифик.

Он также добавил, что настроен позитивно и пока не планирует уходить в отставку.

Предыдущий папа римский Бенедикт XVI покинул святой престол в феврале 2013 года. Свое отречение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим сил для служения. До этого папа отрекался от престола в XV веке.

Ранее Франциск назвал конфликт в Украине "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время. Он отметил, что в противостояние вовлечено "уже несколько рук", "есть много интересов".

