Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Папа римский Франциск признался, что заранее подписал документ об отречении

О своем отречении Фото: wikimedia
Папа римский Франциск заранее подписал отречение на случай своей болезни, которая не позволит ему исполнять обязанности, сообщает Zakon.kz.

Об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.


"Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал (государственному секретарю Тарчизио Бертоне. – Ред.) — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение", — заявил 86-летний понтифик.

Он также добавил, что настроен позитивно и пока не планирует уходить в отставку.

Предыдущий папа римский Бенедикт XVI покинул святой престол в феврале 2013 года. Свое отречение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим сил для служения. До этого папа отрекался от престола в XV веке.

Ранее Франциск назвал конфликт в Украине "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время. Он отметил, что в противостояние вовлечено "уже несколько рук", "есть много интересов".

Читайте также

Завершена реставрация старейшего алматинского православного храма

В Петропавловске журналистку оштрафовали на 50 МРП за интервью с имамом

Верующие казахстанцы возмущены бизнесом на маркировке "халал"

Константин Вноровский
Папа Римский Ватикан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления