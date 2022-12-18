Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Полицейский и фельдшер спасли женщину из горящего дома в Алматы

Спасли женщину из горящего дома в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Старший инспектор полка патрульной полиции экипажа "Буран-240" Багдат Ашеков и фельдшер Руземов Тахир спасли женщину из горящего дома в Медеуском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Информация о пожаре поступила на пульт "101" 18 декабря в 10:24. Горел частный жилой дом на улице Ахмедсафина, говорится в сообщении пресс-службы ДЧС города Алматы.

На место пожара были направлены пожарные расчеты по повышенному рангу, а также службы взаимодействия города.

По прибытии выяснилось, что горели кровля и потолочное перекрытие на площади 120 кв. м.

Из-за высокой горючей загрузки создалась угроза распространения огня на близстоящий жилой дом.

"Пожар локализован за 23 минуты, полностью ликвидирован в 11:15. Принятыми мерами удалось отстоять от огня соседний жилой дом. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействовано от ДЧС 30 л/с, 6 единиц техники и службы взаимодействия города. Пресс-служба ДЧС города Алматы

До прибытия пожарных подразделений с риском для собственной жизни и здоровья старший лейтенант Багдат Ашеков и фельдшер ССМП № 10 Тахир Руземов спасли из  горящего дома 31-летнюю  женщину,  которая из-за травмы ноги не могла самостоятельно выйти.

Спасая женщину, Багдат Ашеков поранился стеклом. После оказания медицинской помощи он вернулся в строй.

Оба героя будут представлены к поощрению руководством Департамента по ЧС города Алматы.

Читайте также

Задержан журналист Михаил Козачков

В Экибастузе сгорел гараж с автомобилем

Пятеро детей, пострадавших на дороге в Актобе, находятся в реанимации

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса
В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году
Топ 10 полезных подарков на Новый год
Самые полезные подарки на Новый год
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления