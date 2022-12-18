Ситуация в Украине: почти все АЭС вышли на плановую мощность, воздушная тревога объявлена в 4 областях страны
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Пресс-служба "Укрэнерго" заявила о том, то все атомные станции Украины, кроме Запорожской АЭС, вышли на плановую мощность, сообщает Zakon.kz.
- Великобритания отправила в Украину партию высокоточных ракет Brimstone-2, сообщило британское Министерство обороны.
- Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
- Вооруженные силы Украины готовятся к возможному российскому наступлению с севера в феврале или позже, заявил командующий оперативного командования "Юг" генерал Андрей Ковальчук.
- Си Цзиньпин обеспокоен результатами России в конфликте на территории Украины, так как он проецирует их на свои планы в отношении Тайваня – об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бёрнс в эфире американского общественного телевидения PBS.
- Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил территорию Украины, занятую войсками РФ.
- Посол Израиля в Украине Михаил Бродский, комментируя оказываемую Киеву поддержку, заявил, что связи Израиля с РФ создают непреодолимые ограничения в этой области, сообщает газета Washington Post.
- Греция, помимо отправки оружия и боеприпасов в Украину, поддерживает Киев финансово десятками миллионов евро – Минфин Греции предоставил гарантии кредитов более чем на 45 млн евро, соответствующее решение опубликовано в официальном "Правительственном вестнике".
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