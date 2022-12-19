Астрологи озвучили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Новый год подарит романтику и интересные знакомства. Одни представители зодиакального круга завяжут серьезные отношения, другие будут в центре головокружительных романов, сообщает Zakon.kz.

Для Овнов 2023 год — это время для решительных действий. Не откладывайте серьезные дела на потом. Своему спутнику жизни предложите перейти на новый уровень отношений и не бойтесь ответственности. К лету вы поймете, что сделали правильный выбор.

Тельцам совсем не захочется думать о любви. Они будут слишком много работать. Несмотря на текущие дела, звезды им обещают настоящую романтику. Весной 2023 года любимый человек удивит их, подготовив приятный сюрприз.

В мае 2023 года личный магнетизм Близнецов поможет им добиться внимания необычного человека. Проявите свое очарование, обаяние. Если Близнецы покажут себя серьезной и ответственной личностью, то роман может перерасти в нечто большее уже к осени.

В начале 2023 года Раки могут завязать интересное и мимолетное знакомство. Не тратьте силы на несерьезное увлечение. Зато к лету звезды приведут в жизнь Раков достойного человека, с которым представители этого знака выстроят прочные отношения.

В начале 2023 года Львы, состоящие в отношениях, пройдут сложную проверку чувств. Соблазны и искушения будут подстерегать их на каждом шагу. В итоге Львы поймут, что лучше второй половинки точно не найти. Они интуитивно чувствуют, что на самом деле счастливы в настоящем союзе.

Девам следует уделить внимание второй половинке, если не хотят встречать Новый год в плохом настроении. Конфликт на почве нехватки внимания уже не за горами. В 2023 году Девы могут укрепить союз. Для этого начните относиться к желаниям любимого человека серьезно.

Одинокие Весы испытают серьезное любовное увлечение осенью 2023 года. Оно накроет их с головой и оставит очень приятные воспоминания. Наслаждайтесь ощущением влюбленности и позвольте себе немного легкомыслия.

Зимой 2023 года Скорпионы будут чувствовать сердцем. В их жизни появится важный человек. Скорпионы могут развивать мимолетное знакомство. Это им поможет проститься с одиночеством. Если они поведут себя правильно и покажут личную заинтересованность, то звезды обещают успех.

Сложное решение поможет Стрельцам осознать, насколько сильно они ошибались в своих жизненных принципах. Они захотят исправить ситуацию. Скажите своему близкому человеку о своих чувствах. К осени 2023-го ситуация может поменяться в лучшую сторону, и они получат второй шанс.

В 2023 году Козероги сменят личный статус. Наступает благоприятное время для того, чтобы они поняли всю серьезность отношений. Если признаться в своих чувствах, то можно спокойно планировать свадьбу. Провести ее лучше осенью 2023 года.

Независимость Водолеев пройдет самую настоящую проверку. В поездке они встретят важного человека – свою судьбу. Не обманывайте себя, вы давно мечтаете создать семью, но боитесь в этом признаться. В 2023 году звезды отправят Водолеям вторую половинку, которая сможет понять и принять их свободолюбивый нрав.

Рыбы всегда любят идеализировать ситуацию. Их основная ошибка в том, что они принимают желаемое за действительное. Звезды не советуют держаться за человека, который кажется им подходящим. Следует отпустить давно закончившиеся отношения. Приготовьтесь к встрече со своей судьбой. Летом 2023 года Рыбы завяжут новое знакомство, которое принесет в их жизнь много счастья и романтики, сообщается на портале Rsute.

Одежда может повлиять не только на настроение, но и на судьбу человека. Астрологи рассказали, в чем можно и нельзя встречать Новый год.