В МВД напомнили о штрафах за незаконную вырубку хвойных деревьев

Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве напомнила об административной и уголовной ответственности за незаконную порубку, заготовку, провоз и реализацию молодняка хвойных пород деревьев, передает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек отметила, что в канун новогодних праздников полицейские усилили контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Так, по ее словам, с 15 декабря на территории республики проведены совместные с лесоохранными органами мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев.

Параллельно для усиления контроля на автодорогах, а также на рынках и других местах созданы более 300 мобильных групп, а в населенных пунктах проводятся проверки по контролю за реализацией хвойных пород деревьев, запрещению их реализации в неустановленных местах, а также без соответствующих документов.



"В случае выявления отсутствия разрешения на реализацию хвойных деревьев продавец может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. Наказание по данной статье предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 15 МРП (45 945 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (91 890 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП (459 450 тенге). При выявлении незаконной рубки лесных насаждений Уголовным кодексом РК предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы". Шугыла Турлыбек

Профилактическое мероприятие продлится вплоть до новогодних праздников.

В Казахстане 1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.





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