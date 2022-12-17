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В Астане 19 декабря ожидается ледовое шоу и зажжение главной елки страны

огни, елка, украшения Фото: pixabay
В Астане 19 декабря в 18:00 зажгут главную елку страны, после вечер продолжат выступления казахстанских артистов, хора, Деда Мороза и Снегурочки, а также астанчан и гостей столицы ожидает сказочное ледовое шоу "Ночь чудес", сообщает Zakon.kz.

Кроме того, с 19 по 25 декабря в столице будет проходить масштабный зимний фестиваль Astana Muz Fest 2022. Официальное открытие фестиваля состоится на площади у выставочного центра EXPO.

"Также на открытии фестиваля пройдет награждение победителей конкурса ледяных скульптур на тему "Сказки народов мира". Скульптуры с подсветкой начнут возводить за три дня до начала фестиваля. Участие в соревнованиях примут скульпторы из Казахстана и стран ближнего зарубежья", – рассказали в пресс-службе акимата города Астаны.

В этот же день свою работу начнет зимний городок: каток, горки, аттракционы (зимняя карусель и зимний картинг), новогодняя ярмарка с продажей еды и сувениров, аниматоры для детей.

"В будни ледовый городок послужит местом для проведения досуга жителей и гостей столицы. Здесь можно будет покататься на коньках и горках, сделать памятные фото на фоне скульптур и фотозон, поучаствовать в зимних активностях (лепка снеговиков, танцевальные баттлы, перетягивание каната, обучение детей катанию на коньках, эстафеты и т.п.)", – отмечается в сообщении.

25 декабря с 11:00 посетителей ждут различные активности: Дед Мороз и Снегурочка, танцевальные баттлы, мастер-классы, катания на коньках и горках и т.п.

В завершение на сцене состоится концертная программа с выступлениями казахстанских звезд, розыгрыш призов для посетителей фестиваля и огненное шоу.

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