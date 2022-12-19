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Топ-10 самых высоких новогодних елок СНГ

самая высокая елка Фото: pixabay
Рейтинг представили по результатам исследования высоты главных новогодних елок, установленных в столицах стран СНГ для встречи 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Турстат, Топ-10 самых высоких елок в СНГ выглядит так: 

  1. Ашхабад, Туркменистан, 43 метра.
  2. Ереван, Армения, 37 метров.
  3. Ташкент, Узбекистан, 35 метров.
  4. Баку, Азербайджан, 34 метра.
  5. Душанбе, Таджикистан, 30 метров.
  6. Москва, Россия, 27 метров.
  7. Минск, Беларусь, 27 метров.
  8. Астана, Казахстан, 25 метров.
  9. Бишкек, Кыргызстан, 25 метров.
  10. Кишинев, Молдова, 20 метров.

Главная елка Туркменистана

Главная новогодняя елка Туркменистана 2023-2022 – искусственная елка высотой 43 метра перед культурно-развлекательным центром "Алем" ("Вселенная") в Ашхабаде.


Аяз Баба и Гарпамык, туркменские Дед Мороз и Снегурочка, зажгли огни на главной елке Туркменистана в Ашхабаде 15 декабря 2022 года.

Главная елка Армении

Главная новогодняя елка Армении 2023-2022 – искусственная елка высотой 37 метров на Площади Республики в Ереване, столице Армении, зажжена 5 декабря 2022 года во время церемонии открытия Junior Eurovision Song Contest 2022.


Главная елка Узбекистана

Главная новогодняя елка Узбекистана 2023-2022 – искусственная елка высотой 35 метров в комплексе "Истиклол" в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") в Ташкенте, столице Узбекистана.

Главная елка Таджикистана


Главная елка Таджикистана 2023-2022 – искусственная елка высотой 30 метров на площади Истиклол в Душанбе, столице Таджикистана.

Главная елка Беларуси

Главная новогодняя елка Беларуси 2023-2022 – искусственная елка высотой 27 метров на Октябрьской площади в Минске, столице Беларуси.


Главная елка России

Главная новогодняя елка России – это живая ель высотой 27 метров на Соборной площади Кремля в Москве.


Самая высокая новогодняя елка в России высотой 55 метров установлена на острове Татышев в Красноярске.

Главная елка Казахстана

Главная новогодняя елка Казахстана 2023-2022 – искусственная елка высотой 25 метров на территории выставочного центра EXPO возле монумента 25-летия Независимости в Астане, столице Казахстана, зажжена 19 декабря 2022 года.

Главная елка Кыргызстана

Главная новогодняя елка Кыргызстана 2023-2022 – искусственная елка высотой 25 метров на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке, столице Кыргызстана, зажжена 16 декабря 2022 года.


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