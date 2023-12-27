Страны СНГ "померились" елками

Представлен рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов в СНГ на Новый 2024 год. В топ-10 вошли елки Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставил туристический портал ТурСтат.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Ашхабад, Туркменистан, 44 метра. Ереван, Армения, 37 метров. Ташкент, Узбекистан, 35 метров. Баку, Азербайджан, 34 метра. Бишкек, Кыргызстан, 32 метра. Минск, Беларусь, 30 метров. Душанбе, Таджикистан, 30 метров. Москва, Россия, 25 метров. Астана, Казахстан, 25 метров. Алматы, Казахстан, 20 метров.

Стоит отметить, что для украшения главной елки в Ашхабаде использовали 4 тысячи игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек. Такое событие примечательно тем, что в Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции.

Имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали.

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Также интересным является факт, что единственная живая ель среди главных новогодних елок – это главная елка России высотой 25 метров на Соборной площади Кремля в Москве.

Главная новогодняя елка в Астане высотой 25 метров находится на территории выставочного центра EXPO: зажжена 17 декабря 2023 года.

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В Алматы елку высотой 20 метров на площади Абая зажгли 20 декабря 2023 года.