Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Страны СНГ "померились" елками

Новогодние елки Астаны и Алматы попали в топ-10 среди стран СНГ Фото: Zakon.kz
Представлен рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов в СНГ на Новый 2024 год. В топ-10 вошли елки Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Такие данные предоставил туристический портал ТурСтат.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Ашхабад, Туркменистан, 44 метра.
  2. Ереван, Армения, 37 метров.
  3. Ташкент, Узбекистан, 35 метров.
  4. Баку, Азербайджан, 34 метра.
  5. Бишкек, Кыргызстан, 32 метра.
  6. Минск, Беларусь, 30 метров.
  7. Душанбе, Таджикистан, 30 метров.
  8. Москва, Россия, 25 метров.
  9. Астана, Казахстан, 25 метров.
  10. Алматы, Казахстан, 20 метров.

Стоит отметить, что для украшения главной елки в Ашхабаде использовали 4 тысячи игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек. Такое событие примечательно тем, что в Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции.

Имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали.

Материал по теме

В Туркменистане могут запретить праздновать Новый год

Также интересным является факт, что единственная живая ель среди главных новогодних елок – это главная елка России высотой 25 метров на Соборной площади Кремля в Москве.

Главная новогодняя елка в Астане высотой 25 метров находится на территории выставочного центра EXPO: зажжена 17 декабря 2023 года.

Материал по теме

Предновогодний парад Аяз ата прошел в Алматы

В Алматы елку высотой 20 метров на площади Абая зажгли 20 декабря 2023 года.

Читайте также

Казахстанцам с 2024 года повысят минимальную зарплату
Казахстанцам с 2024 года повысят минимальную зарплату
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Школьников и студентов перевели на дистанционку в Семее
Школьников и студентов перевели на дистанционку в Семее
Анастасия Московчук
Астана СНГ Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: