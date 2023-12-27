Страны СНГ "померились" елками
Такие данные предоставил туристический портал ТурСтат.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Ашхабад, Туркменистан, 44 метра.
- Ереван, Армения, 37 метров.
- Ташкент, Узбекистан, 35 метров.
- Баку, Азербайджан, 34 метра.
- Бишкек, Кыргызстан, 32 метра.
- Минск, Беларусь, 30 метров.
- Душанбе, Таджикистан, 30 метров.
- Москва, Россия, 25 метров.
- Астана, Казахстан, 25 метров.
- Алматы, Казахстан, 20 метров.
Стоит отметить, что для украшения главной елки в Ашхабаде использовали 4 тысячи игрушек и 55 тысяч светодиодных лампочек. Такое событие примечательно тем, что в Туркменистане под Новый год стали усиливаться религиозные тенденции.
Имамы отговаривают прихожан мечетей от празднования "чуждого для мусульман праздника", на рынках ограничивают продажу свинины, а уже установленные перед зданиями ведомств новогодние елки разобрали.
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