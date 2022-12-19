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На свадьбе казахстанского футболиста шумно отпраздновали победу Аргентины

Стали известны подробности свадьбы в Казахстане, на которой пышно отпраздновали победу Аргентины Фото: скриншот видео
18 декабря сборная Аргентины победила на Чемпионате мира по футболу, обыграв Францию в серии пенальти. Тем временем в Казнете видео со свадьбы в Актау с празднованием победы получило не менее широкую огласку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространенных в Сети, гости торжества стали свидетелями не только главного события в жизни молодоженов, но и финала мирового первенства по футболу.




После победы аргентинской сборной жених с гостями ликовали в центре зала с "кубком".


"Так футбол во всем мире еще никто не смотрел. Парень, который женится, известный футболист. И он решил отпраздновать вот так", – сказано в подписи к видео.

Как оказалось, женихом на шумной свадьбе был Нуралы Алип: казахстанский футболист, защитник клуба "Зенит" и сборной Казахстана, обладатель Суперкубка России (2022).

Комментаторы в большинстве позитивно отреагировали на праздничное настроение и пожелали счастье супругам.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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