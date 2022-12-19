Топ-12 идей, как весело провести Новый год дома

Если вы решили остаться на Новый год дома, то уже сейчас можно спланировать праздничные выходные дни, разослать приглашение гостям. В этом поможет подборка новогодних идей, сообщает Zakon.kz.

1. Обустройте фотозону

Если вы ждете гостей, то обустройте место, где все смогут сфотографироваться в праздничных нарядах. Эти снимки можно распечатать и подарить на память. Если фотографа нет рядом, используйте селфи-палку и таймер на телефоне.



Оформить фотозону несложно. Выберите подходящий фон, добавьте гирлянд, игрушек, позаботьтесь о хорошем освещении. Подготовьте праздничные маски, шляпы и аксессуары.





Фото: pexels



2. Организуйте тематическую вечеринку

Заранее скажите гостям, что ждете их в костюмах. Тематика может быть разной: Венецианский карнавал, животные, пираты, знаменитости, ретро. Можно устроить конкурс на лучший костюм. Либо попросите прийти гостей в одежде с элементами золотого, красного, синего или зеленого цветов.

3. Устройте вкусный мастер‑класс

За несколько часов до встречи Нового года устройте для гостей мастер-класс. Приготовьте вместе коктейль или десерт. Для детей можно устроить мастер-класс по раскрашиванию самодельного печенья или строительству пряничного домика.





Фото: pexels



4. Проведите игры и конкурсы

Если крокодил, стикеры, мафия и твистер уже надоели, то вот еще несколько идей.

Ватные снежки

Чтобы не засиживаться за столом и немного размяться, можно посоревноваться в меткости. Для этого нужно подготовить мишень из ведра и по очереди кидать туда ватные шарики с расстояния нескольких метров. Летать они будут не очень хорошо, так что веселье и азарт гарантированы.

Самая смешная фотография

Предложите гостям в течение вечера запечатлевать забавные моменты, а под конец празднования проголосуйте за лучший снимок и вручите приз фотографу‑победителю.

Новогодний квест



Отличный способ развлечь и детей, и взрослых — устроить охоту за подарками: нарисовать пиратскую карту или разложить по дому записки с подсказками. Для этого можно разделить участников на группы или раздать инструкции индивидуально каждому.

5. Поиграйте в настольные или видеоигры

Если вставать из‑за стола не хочется, то интересно провести время помогут настолки и компьютерные игры. Доставайте лото, монополию или приставку. Можно организовать турнир или марафон — например, сыграть во все игры хотя бы раз.





Фото: pexels



6. Запишите "интервью из прошлого"

Это развлечение можно превратить в ежегодную праздничную традицию. Попросите гостей на видео рассказать о прошедшем годе и поделиться планами на будущий — с условием, что обязательно посмотрите это вместе на следующий Новый год. Для интереса можно добавить каверзные вопросы или попросить поведать о самых смешных случаях.

7. Устройте караоке или дискотеку

Какой праздник без песен и танцев? Используйте готовые плейлисты или создайте свой. Заодно можно устроить конкурс на лучшее исполнение.

8. Проведите марафон любимых фильмов или сериалов

Заядлым киноманам или парам можно устроить новогодний марафон любимого кино. Приготовьте подборку фильмов или сериалов заранее, запаситесь любимой едой и напитками.





Фото: pexels



9. Устройте вечер ностальгии

Хороший способ добавить эмоций в праздник — посмотреть фото и видео из домашнего архива. Вспомните о прошедшем и помечтайте о том, чего бы хотели в новом году.

10. Отпразднуйте "ленивый" Новый год

Если вы совсем устали от всего, в том числе и от новогодней суеты, устройте себе настоящий праздник и ничего не делайте. Заранее накупите любимой еды, никого не приглашайте и сами в гости не ходите. Этот пункт можно сочетать с марафоном любимого кино.





Фото: pexels



11. Проведите Новый год без электричества и гаджетов

Можно отметить праздник вдвоем. Например, устроить романтический вечер без телевизора или смартфона. Откажитесь на время от электричества. Соблюдая технику безопасности, можно зажечь свечи.

12. Отправляйтесь на праздники за город

Проведите праздник за городом, например, на даче. Играйте в снежки и лепите снеговика. Катайтесь на санках, коньках. Сходите в баню. Активный отдых поможет вам запомнить встречу Нового года надолго, пишет "Лайфхакер".

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