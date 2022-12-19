Елена Рыбакина выступит на турнире звезд мирового тенниса
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Помимо Рыбакиной, в турнире примут участие 17 игроков, которые разделены на четыре команды – "Орлы", "Соколы", "Ястребы" и "Воздушные змеи", передает пресс-служба ФТК.
Чемпионка "Уимблдона-2022" будет выступать за "Ястребов", а помогать ей будут Александр Зверев, Доминик Тим и Анетт Контавейт. За "Орлов" сыграют Ник Кирьос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску и Андреас Сеппи. За "Соколов" – Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров и Паула Бадоса. За "Воздушных змеев" – Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Сания Мирза и Эжени Бушар.
Фото: Zakon.kz
Все команды сыграют по круговой системе, две лучшие выходят в финал. По регламенту каждая встреча должна состоять из трех игр – мужская одиночка, женская одиночка и микст.
Рыбакина первый свой поединок начнет 20 декабря, когда сыграет с пятой ракеткой мира из Беларуси – Ариной Соболенко. 22 декабря Елена вместе со Зверевым сыграет против канадцев Оже-Альяссима и Бушар.
23 декабря казахстанка проведет второй одиночный матч против четвертой ракетки мира француженки Каролин Гарсия.