Елена Рыбакина пригласила болельщиков на выставочный турнир в Абу-Даби. Полетим?

21-24 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет выставочный турнир World Tennis League с участием звезд мирового тенниса. В соревнованиях примет участие первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Лучшая теннисистка страны обратилась к болельщикам с приглашением на мероприятие, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина сыграет в группе "Falcons" вместе с Лейлой Фернандес (Канада), Фрэнсисом Тиафо (США) и Тейлором Фритцем (США). Всего на турнире будет представлено четыре квартета. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие из них выйдут в финал.

Другие команды:

"Eagles": Мирра Андреева, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, София Кенин.

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"Hawks": Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Свентек и Каролин Гарсия.

"Kites": Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса.

Также стало известно расписание матчей. В первый игровой день команда Елены Рыбакиной встретится с квартетом "Ястребы" ("Hawks"). Турнир пройдет на лучшей арене Абу-Даби "Eithad Arena".

Ранее определился первый турнир лучшей казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в новом сезоне.