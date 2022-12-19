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В Талдыкоргане на ходу загорелся автомобиль

МЧС Фото: gov.kz
В Жетысуской области на даче загорелся автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" во время движения. Мужчину, который находился за рулем, госпитализировали с ожогами в больницу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина получил ожоги лица первой-второй степени и руки легкой степени тяжести. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в двигательном отсеке.

Пожар тушили 15 человек ДЧС области и личного состава и четыре единицы техники.

В ДЧС рассказали порядок действий, если автомобиль загорелся во время движения:

  • остановите автомобиль;
  • выключите двигатель;
  • выведите всех пассажиров;
  • освободите замок капота, но не открывайте капот;
  • вызовите противопожарную службу по номеру 101 или 112;
  • если огонь небольшой, попытайтесь возгорание в автомобиле потушить огнетушителем;
  • не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки или увеличение площади горения;
  • если происходит загорание рядом стоящего автомобиля, по возможности отгоните свой автомобиль на безопасное расстояние.

14 декабря в Петропавловске машина полностью сгорела во дворе жилого квартала. Причина ЧП будет известна после проведения экспертизы.

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Ирина Лукичева
Жетысуский район Талдыкорган
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