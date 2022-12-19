В Талдыкоргане на ходу загорелся автомобиль
Фото: gov.kz
В Жетысуской области на даче загорелся автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" во время движения. Мужчину, который находился за рулем, госпитализировали с ожогами в больницу, сообщает Zakon.kz.
Мужчина получил ожоги лица первой-второй степени и руки легкой степени тяжести. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в двигательном отсеке.
Пожар тушили 15 человек ДЧС области и личного состава и четыре единицы техники.
В ДЧС рассказали порядок действий, если автомобиль загорелся во время движения:
- остановите автомобиль;
- выключите двигатель;
- выведите всех пассажиров;
- освободите замок капота, но не открывайте капот;
- вызовите противопожарную службу по номеру 101 или 112;
- если огонь небольшой, попытайтесь возгорание в автомобиле потушить огнетушителем;
- не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки или увеличение площади горения;
- если происходит загорание рядом стоящего автомобиля, по возможности отгоните свой автомобиль на безопасное расстояние.
14 декабря в Петропавловске машина полностью сгорела во дворе жилого квартала. Причина ЧП будет известна после проведения экспертизы.
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