В Талдыкоргане на ходу загорелся автомобиль

Фото: gov.kz

В Жетысуской области на даче загорелся автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" во время движения. Мужчину, который находился за рулем, госпитализировали с ожогами в больницу, сообщает Zakon.kz.

Мужчина получил ожоги лица первой-второй степени и руки легкой степени тяжести. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в двигательном отсеке. Пожар тушили 15 человек ДЧС области и личного состава и четыре единицы техники.

В ДЧС рассказали порядок действий, если автомобиль загорелся во время движения: остановите автомобиль;

выключите двигатель;

выведите всех пассажиров;

освободите замок капота, но не открывайте капот;

вызовите противопожарную службу по номеру 101 или 112;

если огонь небольшой, попытайтесь возгорание в автомобиле потушить огнетушителем;

не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это может вызвать короткое замыкание электропроводки или увеличение площади горения;

если происходит загорание рядом стоящего автомобиля, по возможности отгоните свой автомобиль на безопасное расстояние. 14 декабря в Петропавловске машина полностью сгорела во дворе жилого квартала. Причина ЧП будет известна после проведения экспертизы. Читайте также 14 человек отравились угарным газом и 3 скончались: МЧС обратилось к казахстанцам В Афганистане 19 человек погибли при взрыве бензовоза Мертвых лебедей сняли на видео на озере Караколь

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