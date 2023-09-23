В Усть-Каменогорске на ходу загорелся автомобиль

Во время движения в центре Усть-Каменогорска загорелся автомобиль "ВАЗ". Инцидент произошел 23 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Усть-Каменогорска потушили охваченный пламенем автомобиль марки "ВАЗ". В результате пожара никто не пострадал.

Площадь возгорания составила три квадратных метра.





По предварительной версии пожарных, автомобиль загорелся из-за неисправности электрооборудования.

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Казахстанцам напомнили о правилах, которые могут предупредить подобные пожары. Автовладельцев призвали дважды в год проводить техосмотр и иметь в салоне огнетушитель.

В марте 2023 года похожее происшествие случилось в Астане: посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Жертв удалось избежать.