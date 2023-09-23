Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске на ходу загорелся автомобиль

В Усть-Каменогорске на ходу загорелся автомобиль Фото: скриншот
Во время движения в центре Усть-Каменогорска загорелся автомобиль "ВАЗ". Инцидент произошел 23 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Усть-Каменогорска потушили охваченный пламенем автомобиль марки "ВАЗ". В результате пожара никто не пострадал. 

Площадь возгорания составила три квадратных метра. 


По предварительной версии пожарных, автомобиль загорелся из-за неисправности электрооборудования.

Материал по теме

Что делать, если загорелся автомобиль: рекомендации спасателей

Казахстанцам напомнили о правилах, которые могут предупредить подобные пожары. Автовладельцев призвали дважды в год проводить техосмотр и иметь в салоне огнетушитель.

В марте 2023 года похожее происшествие случилось в Астане: посреди дороги загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Жертв удалось избежать. 

Читайте также

В Караганде пятеро узбекистанцев получили сроки за похищение гражданина Индии
В Караганде пятеро узбекистанцев получили сроки за похищение гражданина Индии
Пенсионерка едва не отдала мошенникам 3,5 млн тенге в Рудном
Пенсионерка едва не отдала мошенникам 3,5 млн тенге в Рудном
Главное к утру: апелляция по делу "оператор РОП", спецвыплаты шахтерам и ранение студента
Главное к утру: апелляция по делу "оператор РОП", спецвыплаты шахтерам и ранение студента
Жанель Абдрахманова
Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
цветы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления