В СКО застрявшую в степи спортивную команду отогрели и сопроводили до города полицейские

Юношеская команда по гиревому спорту застряла в степи из-за сломанной машины, на помощь им пришли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Всего в составе команды – шестеро ребят. Вместе с тренером они возвращались домой после выступления в Щучинске на соревнованиях, посвященных Дню Независимости.

На территории Тайыншинского района на полевой дороге, близ села Жанадаур, машина сломалась. Температура в салоне стала падать. Тренер созвонился с полицией Уалихановского района, оттуда сообщение о происшествии поступило в поселковое отделение полиции Чкалово.

Начальник отделения Аслан Досмуканов, его заместитель и помощник участкового инспектора незамедлительно прибыли на место происшествия.

Первой задачей было обогреть ребят. Потом мы отбуксировали ГАЗель в Чкалово, обеспечили водителя и пассажиров горячим питанием, чаем. Сломавшаяся машина была помещена на СТО, – рассказал Досмуканов.

За юными спортсменами из райцентра Кишкенеколь прибыл другой транспорт, которому было обеспечено сопровождение сотрудников батальона патрульной полиции.





Мы еще раз убедились, что стражи правопорядка не только противостоят преступлениям, защищают права и свободы граждан, это добрые люди, которые приходят на помощь ради благополучия людей, – написали в соцсети благодарные уалихановцы.







