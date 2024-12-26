В ЗКО полиция спасла пожилого мужчину, застрявшего на машине в степи

В ЗКО участковые инспекторы полиции разыскали застрявшего на машине в степи пожилого мужчину, который не имел при себе телефона для связи. В Абайской области – помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции в районе Байтерек Западно-Казахстанской области успешно разыскали пожилого мужчину, который застрял на автомобиле в степи после того как выехал из поселка Трекино в сторону поселка Новенький.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой найти 76-летнего пенсионера, который не вернулся домой вовремя. На поиски был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в степи был обнаружен и мужчина, и его застрявший в снегу автомобиль. Полицейские оперативно оказали помощь и вытащили автомобиль из снега. Мужчина благополучно вернулся домой в сопровождении полицейских.

В районе Аксуат Абайской области произошла техническая неисправность пассажирского автобуса Setra, следовавшего по маршруту Алматы – Зайсан. На момент происшествия в автобусе находился 41 пассажир, включая 14 детей.

Полицейские оперативно прибыли на место и эвакуировали пассажиров в Дом культуры села Екпын. Благодаря организованным действиям сотрудников полиции и помощи местных жителей, поломка автобуса была устранена на месте, после чего гости благополучно продолжили свое путешествие.

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