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Общество

В ЗКО полиция спасла пожилого мужчину, застрявшего на машине в степи

Помощь , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 21:05 Фото: polisia.kz
В ЗКО участковые инспекторы полиции разыскали застрявшего на машине в степи пожилого мужчину, который не имел при себе телефона для связи. В Абайской области – помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции в районе Байтерек Западно-Казахстанской области успешно разыскали пожилого мужчину, который застрял на автомобиле в степи после того как выехал из поселка Трекино в сторону поселка Новенький.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой найти 76-летнего пенсионера, который не вернулся домой вовремя. На поиски был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в степи был обнаружен и мужчина, и его застрявший в снегу автомобиль. Полицейские оперативно оказали помощь и вытащили автомобиль из снега. Мужчина благополучно вернулся домой в сопровождении полицейских.

В районе Аксуат Абайской области произошла техническая неисправность пассажирского автобуса Setra, следовавшего по маршруту Алматы – Зайсан. На момент происшествия в автобусе находился 41 пассажир, включая 14 детей.

Полицейские оперативно прибыли на место и эвакуировали пассажиров в Дом культуры села Екпын. Благодаря организованным действиям сотрудников полиции и помощи местных жителей, поломка автобуса была устранена на месте, после чего гости благополучно продолжили свое путешествие.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря. 

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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