Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ДП Алматинской области прокомментировали информацию об обысках у Рустама Абдрахманова

Информация об обысках Фото: Facebook/Рустам Абдрахманов
В соцсетях появилась информация, что у заместителя начальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова провели обыски в рамках уголовного дела. В ДП региона прокомментировали эту информацию, сообщает Zakon.kz.

Об обысках рассказал в своем telegram-канале политолог Ербол Едилов.

"По информации некоторых источников, в рамках уголовного дела ОПГ Елдоса Коспаева по кличке Людоед прошли обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области, полковника полиции Рустама Абдрахманова", – уточняется в сообщении.

Говорится, что также были допрошены сотрудники негласных подразделений ДП и отдельные руководители среднего звена МВД РК.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию.

"Дело ведут другие госорганы. У него не проводился обыск, он не является подозреваемым. Статус его – свидетель. Он официально работает, не отстранен", – говорится в сообщении.


18 декабря 2022 года стало известно, что задержан известный казахстанский журналист Михаил Козачков. Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, его задержали по подозрению в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. Сообщалось, что в квартире журналиста полиция проводит обыски.

Читайте также

17 человек задержали в Караганде за хулиганство

Алматинцев обманывали в TikTok

В МВД напомнили о штрафах за незаконную вырубку хвойных деревьев

Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Не дарить кроликов на Новый год просят казахстанцев
Задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева
Задержание журналиста Козачкова прокомментировал пресс-секретарь Токаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления