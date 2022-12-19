В ДП Алматинской области прокомментировали информацию об обысках у Рустама Абдрахманова

В соцсетях появилась информация, что у заместителя начальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова провели обыски в рамках уголовного дела. В ДП региона прокомментировали эту информацию, сообщает Zakon.kz.

Об обысках рассказал в своем telegram-канале политолог Ербол Едилов.

"По информации некоторых источников, в рамках уголовного дела ОПГ Елдоса Коспаева по кличке Людоед прошли обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области, полковника полиции Рустама Абдрахманова", – уточняется в сообщении.

Говорится, что также были допрошены сотрудники негласных подразделений ДП и отдельные руководители среднего звена МВД РК.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию.

"Дело ведут другие госорганы. У него не проводился обыск, он не является подозреваемым. Статус его – свидетель. Он официально работает, не отстранен", – говорится в сообщении.



18 декабря 2022 года стало известно, что задержан известный казахстанский журналист Михаил Козачков. Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, его задержали по подозрению в пособничестве ОПГ Коспаева в совершении рейдерских захватов. Сообщалось, что в квартире журналиста полиция проводит обыски.

