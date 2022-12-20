В Канаде начали процесс конфискации активов Абрамовича

Глава канадского МИДа Мелани Жоли заявила о том, что власти страны начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича, сообщает Zakon.kz

Как отмечается в заявлении МИД это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству проводить конфискацию активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями

Так, власти страны намерены арестовать и отобрать $26 млн у компании Абрамовича Granite Capital Holdings. В Канаде намерены прибегнуть к такой процедуре впервые. Закон уже позволяет арестовывать активы тех, кто оказался под рестрикциями.

Глава МИД, как уточняется, не исключает возможности судебного обращения о конфискации активов. Это позволило бы направить средства на реконструкцию Украины. Таким образом, Канада станет первой среди государств «Большой семерки», кто пойдет на подобные меры.

Как сообщали ранее Абрамович находится под экономическими санкциями Оттавы из-за ситуации на Украине.