В Казахстане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото: pexels
В Минздраве РК сообщили о 182 заболевших коронавирусом. Днем ранее заболевших было зарегистрировано 139, сообщает Zakon.kz.
На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2162 человека (2061 КВИ+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находится 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 1823 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 17 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ