В Казахстане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В Минздраве РК сообщили о 182 заболевших коронавирусом. Днем ранее заболевших было зарегистрировано 139, сообщает Zakon.kz.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2162 человека (2061 КВИ+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находится 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 1823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

