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В Казахстане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

В Казахстане выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: pexels
В Минздраве РК сообщили о 182 заболевших коронавирусом. Днем ранее заболевших было зарегистрировано 139, сообщает Zakon.kz.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2162 человека (2061 КВИ+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находится 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 1823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 17 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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