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Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке Фото: primeminister.kz
В пресс-службе премьер-министра Казахстана перечислили новые заводы и фабрики, которые были открыты в 2022 году в стране при государственной поддержке, сообщает Zakon.kz.

Создание новых производств, например, запуск завода или фабрики, – трудоемкий и длительный процесс, за который готов взяться далеко не каждый предприниматель. Именно по этой причине государством предусмотрены меры поддержки бизнес-инициатив, в частности, в рамках утвержденного правительством Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, разработанного по поручению президента РК.

Ежегодно за помощью к государству обращаются десятки тысяч бизнесменов: кому-то требуется субсидирование или гарантирование по кредитам, кому-то – грант для реализации инновационной идеи, другим – подвести недостающую инфраструктуру и получить консультационные услуги.

Результатом такой совместной работы становится запуск новых предприятий, делающих экономику страны крепче и конкурентоспособнее, развивающих импортозамещение и повышающих экспортные возможности республики. Можно сказать, что в итоге достигается мультипликативный эффект, затрагивающий многие сферы жизни общества, включая занятость, так как благодаря реализации подобных проектов создаются новые рабочие места.

О том, какие производства удалось запустить в 2022 году в различных секторах экономики Казахстана благодаря целенаправленным мерам господдержки, читайте в материале primeminister.kz.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Так, в шымкентской индустриальной зоне "Онтүстік" открылся завод по производству алюминиевых банок и крышек для напитков ТОО "QazAlPack". Это первый в Центральной Азии завод подобной мощности – до 750 млн комплектов в год. Скорость его производственной линии составляет 50 банок и крышек в секунду или 3 тыс. штук в минуту. Проект оснащен самым передовым оборудованием из США.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Еще один новый завод по производству керамогранита, керамической плитки и других строительных материалов расположился на площади 15 га в Актобе (ТОО "Зерде-Керамика Актобе"). Ранее такой же завод компания запустила в Шымкенте, а на сегодня при поддержке государства приобретено оборудование и завершено строительство второго.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Производственная мощность предприятия составляет 5 млн кв. м плитки в год. Продукция соответствует европейским стандартам качества, поставляется на внутренний рынок и экспортируется в Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. По предварительным оценкам, продукция завода покрывает почти всю потребность Казахстана в керамической плитке. Кроме того, устроиться на работу здесь смогли более 180 человек.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Новое производство обуви в Алматы наладило ТОО "Грант-Ют".

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Предприятие провело модернизацию и расширило площадь уже действующей фабрики при помощи механизмов господдержки предпринимательства. Сейчас компания выпускает до 120 тыс. пар качественной и удобной обуви из натурального сырья ежегодно. Практически вся продукция идет на внутренний рынок нашей страны.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Также в преддверии 2022 года было закончено строительство нового мясоперерабатывающего комбината ТОО "Beef Export Group" в Костанайской области. Он ориентирован на производство мясной продукции по нормам халал и в соответствии с международными экостандартами. В сутки предприятие вырабатывает 23 900 кг мясной продукции, а затем с помощью специализированных грузовых машин осуществляет ее доставку до потребителей (в крупные торговые сети, места общественного питания, рынки и т.д.).

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Еще одним крупным объектом стал маслоэкстракционный завод ТОО "Altyn Shyghys" в Восточно-Казахстанской области мощностью до 200 тыс. тонн в год.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Завод оснащен современным оборудованием из Болгарии, Турции, Германии, Нидерландов и Украины, является полностью безотходным и предусматривает высокую автоматизацию процесса производства растительного масла.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Ожидается, что продукция завода будет экспортироваться в Китай, Иран, Узбекистан и другие страны.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

В Улытауской области ТОО "Казтехфильтр" наладило производство воздушных фильтроэлементов по высоким европейским стандартам. Компания выпускает различные виды воздушных фильтров для автомобилей и холодильных установок, а также масляные фильтры для тепловозов 2ТЭ116.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

На территории специальной экономической зоны "Павлодар" в текущем году ТОО "КазМунайХим" ввело в эксплуатацию завод по производству присадок и реагентов для нефтепереработки и нефтедобычи, оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием. Компания также производит реагенты для очистки воды.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Это первое подобное производство нефтехимической продукции полного цикла в Казахстане. Его мощность – 30 тыс. тонн реагентов и присадок в год.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Ранее 95% химических реагентов для нефтегазовой отрасли республики ввозилось из-за рубежа. Однако запуск данного завода, согласно прогнозам, позволит на 60% обеспечить реагентами не только Павлодарскую область и другие нефтеперерабатывающие регионы, но и экспортировать продукцию в страны СНГ, Европейского союза, Ближнего Востока и США.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

В 2022 году также открылся птицекомплекс полного цикла по производству и переработке мяса бройлера в Алматинской области (ТОО "Прима Кус"). Его мощность составляет 35 тыс. тонн продукции в год.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

К слову, по данным Союза птицеводов Казахстана, ежегодная потребность республики в мясе птицы составляет около 300 тыс. тонн.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при

Фото: primeminister.kz

Замыкают десятку новых проектов предприятие по выпуску электрооборудования и комплектующих (дизельные генераторы, электрические щиты и шкафы, перемычки, трансформаторные подстанции и т.д.) ТОО "QUWATT" в Алматы и крупнейшее в Казахстане производство широкого спектра упаковочных материалов ТОО "Казполиграф" в Абайской области.

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году при господдержке

Фото: primeminister.kz

Подводя итоги, можно отметить, что только через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" государство за последние 25 лет поддержало свыше 180 тыс. проектов на общую сумму более 10,3 трлн тенге. Вместе с тем в нашей стране предусматриваются не только финансовые, инфраструктурные и консультационные меры поддержки.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правительство работает над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в целом. Это касается отмены необоснованных требований и проверок, упрощения налоговых процедур, создания новых стимулов для дальнейшего развития предпринимательства.

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