Как начнется новый учебный год в Казахстане

Сегодня, 31 августа 2024 года, в пресс-службе правительства Казахстана рассказали подробнее о том, как начнется новый учебный год в стране, сообщает Zakon.kz.

В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тыс. – первоклассники.

Фото: primeminister.kz

1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тыс. сельских заведений среднего образования распахнут свои двери после модернизации. Обновлены и предметные кабинеты в регионах: вместо планируемых к оснащению профильным оборудованием в соответствии с изучаемой дисциплиной 1000 классов регионами закуплены свыше 1,5 тыс.

Фото: primeminister.kz

Ведется активная работа по развитию цифровой инфраструктуры. На сегодня спутниковый интернет Starlink установлен в 1757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в три раза. В 122-х завершаются работы по подключению интернета. Вместе с тем завершена оцифровка всех учебников, электронные версии доступны школьникам на 11 платформах. С целью определения траектории обучения ученика впервые учителя первых классов получат Индивидуальную карту развития ребенка с указанием уровня его умений и навыков через Национальную образовательную базу данных. Прорабатывается вопрос внедрения элементов искусственного интеллекта в государственный общеобязательный стандарт образования.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся. В предстоящем учебном году по поручению главы государства 1,7 млн школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 300 тыс. детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 тыс. учащихся из социально уязвимых семей получили помощь в приобретении школьных принадлежностей.

Для увеличения охвата детей в возрасте от 2 до 6 лет воспитанием и обучением в регионах создана 31 тыс. новых мест. Организована работа более 3,5 тыс. консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации. Для оказания консультативной помощи родителям по уходу и развитию детей запускается мобильное приложение "Беске дейін үлгер".

В Казахстане ежегодно расширяется сеть специальных организаций образования. Доля инклюзивных школ выросла до 88%, а охват детей специальной поддержкой – до 80%. В этом году в пилотном режиме внедряется трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

В сфере технического и профессионального образования по поручению президента в этом году государственный заказ увеличен до 145 тыс. мест, что на 12 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. При этом всего по стране открыты для учащихся 772 организации. С 1 сентября стипендия более 300 тыс. студентов колледжей увеличится на 50%, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Также с нового учебного года на базе колледжей начнут работу 26 малых предприятий, которые в дальнейшем будут реализовывать свою продукцию. В рамках повышения престижа рабочих профессий и развития навыков мастерства 32 казахстанских студента представят страну на чемпионате WorldSkills-2024 во Франции.

Фото: primeminister.kz

Важно отметить, что повышение качества образования остается ключевой задачей министерства и государства в целом. Так, впервые на законодательном уровне закреплено понятие "качество образования", создана новая модель Национальной системы его оценки. На сегодня принимаются конкретные меры по взаимодействию с целевыми школами, проводится точечное обучение педагогов и методистов. С нового учебного года в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа с обучающимися из малообеспеченных семей. Еще 1000 педагогов пройдет обучение в рамках программы "1000 лидеров изменений в образовании", при этом 134 выпускника прошлого года уже включены в руководящие составы школ.

Приоритетная задача государства – обеспечение безопасности детей и защита их прав. С сентября текущего года во всех школах страны внедрены "Уроки безопасности", начинают свою работу Центры психологической поддержки. Штат сотрудников органов опеки увеличился на 64%, также закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка. В регионах будет реализовываться специальная программа для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, в пилотном формате планируются к запуску антибуллинговые KiVa и "ДОСБОЛLIKE". В школах усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Обеспечено максимальное оснащение организаций образования соответствующими системами реагирования.

Неотъемлемой частью образования является воспитательная работа, и школа занимает одну из ключевых позиций в этом вопросе. С сентября 2023 года для учащихся внедрена целостная программа воспитания "Біртұтас тәрбие", в новом учебном году она заработает в обновленной версии в соответствии с общенациональными ценностями, озвученными главой государства на III Национальном Курултае "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс". Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Данные составляющие нацелены на воспитание высоконравственного, честного и успешного будущего поколения.

В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года, что отражает стремление республики к интеграции в мировое образовательное пространство. В международных рейтингах университетов, таких как QS World University Rankings, представлено 21 казахстанское высшее учебное заведение, а в рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 вузов, из которых 4 заняли высокие позиции. Подтверждением растущего международного сотрудничества в области образования служит реализация порядка 245 совместных обучающих и двухдипломных программ. Кроме того, ежегодно выделяются средства на привлечение 200 ученых, что способствует развитию научно-исследовательской деятельности.

В рамках проекта Всемирного банка "Модернизация среднего образования" разработаны и внесены в соответствующий Реестр модель педагогического образования и 30 новых инновационных программ с участием 17 казахстанских вузов, Высшей школы образования Назарбаев Университета и 2 вузов Финляндии. В 2023 году данные образовательные программы прошли пилотирование, а с 1 сентября 2024 года планируется полное масштабирование в 49 вузах.

На сегодня 25 вузов страны оснащены предметными кабинетами методики преподавания физики, химии и биологии, соответствующих требованиям современной образовательной среды, а также 14 вузов – кабинетами инклюзивного образования. Для поддержки студентов с нарушениями зрения впервые были закуплены принтеры шрифта Брайля, которые позволяют выполнять письменные задания, презентации и проектные работы.

В этом году по поручению главы государства было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.

С целью модернизации образования разработана модель цифровых университетов, которая в пилотном режиме будет внедрена на базе КазНИТУ им. К .Сатпаева и ВКТУ им. Д. Серикбаева. В рамках сотрудничества с крупными, в том числе международными компаниями, такими как Coursera, Huawei и Binance Kazakhstan, были заключены меморандумы о взаимопонимании. Это позволило создать на базе 35 вузов Академии Huawei ICT, где уже порядка 350 преподавателей из 22 вузов при поддержке Binance Kazakhstan прошли обучение блокчейн-технологиям.

Кроме того, около 102 курсов Coursera переведены на казахский и русский языки, а на 2024 год выделено 40 тысяч лицензий для казахстанских студентов из 93 вузов. Учащиеся получили доступ к более чем 20 тыс. онлайн-курсов и 4200 курсам по искусственному интеллекту от ведущих университетов мира. Для вовлечения студентов в IT-проекты, такие как OpenSearch, и приобретения отраслевого опыта был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования и компанией Amazon.

В 2024 году 15 отечественных вузов внедряют курсы Google по искусственному интеллекту для 12 тыс. студентов в рамках программы Generative AI. Два вуза – КазНПУ им. Абая и АРУ им. Жубанова – примут участие в пилотном проекте Google for Education.

Для стратегического обеспечения кадрового потенциала запущен проект "Мамандығым – болашағым", который объединяет усилия вузов, акиматов и бизнес-структур для совместной работы над подготовкой специалистов, востребованных на рынке труда. Также введен интегрированный социальный средний балл успеваемости (GPA), который учитывает степень участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности.

Министерством науки и высшего образования ведется работа по снижению дефицита мест в студенческих общежитиях. В соответствии с Концепцией развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы планируется ежегодно вводить порядка 10 тыс. мест. За последние 5 лет было построено 211 общежитий, что обеспечило более 50 тыс. новых койко-мест для студентов. В 2024 году планируется завершить строительство 27 общежитий с вводом дополнительных 10 576 мест. К августу текущего года уже введено в эксплуатацию 17 общежитий на 4 650 мест.

Министерством также разработан проект приказа об увеличении размера государственного заказа для государственных вузов в Астане и Алматы, где отмечается дефицит земельных участков. В рамках этой инициативы при реконструкции зданий под общежития финансирование будет увеличено с 92 МРП на одно койко-место в год до 182 МРП, что позволит улучшить условия проживания студентов в данных мегаполисах.

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