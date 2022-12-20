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В четырех регионах Казахстана не хватает угля

В четырех регионах Казахстана не хватает угля Фото: pxhere
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал регионы, в которых недостаточно запасов угля, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов спросил главу Минэнерго Болата Акчулакова, почему запасы угля в некоторых регионах ниже нормативов.

Отвечая на вопрос, министр уточнил, что на складах энергоисточников запасы угля составляют около 3 млн тонн.

"Это в целом соответствует утвержденным нормам. Однако на некоторых станциях данный норматив не обеспечен – это Карагандинская ТЭЦ, Темиртауская ГРЭС – на 15 суток при норме 20. На Павлодарской ТЭЦ на семь суток при норме 10 и на Петропавловской ТЭЦ на 17 суток при норме 20". Болат Акчулаков

По его словам, дважды в сутки Комитет энергонадзора проводит с участием указанных электростанций и КТЖ селекторное совещание. 

"За истекший период запасы угля на Петропавловской ТЭЦ восполнены. Сейчас дополнительно прорабатывается с КТЖ. Еще осталось три дня, заполним". Болат Акчулаков

Ранее Болат Акчулаков сообщил, что на капитальный ремонт оборудования ТЭЦ в красной зоне требуется на 2023 год 182 млрд тенге.

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Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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