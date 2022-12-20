Болат Акчулаков: Для ремонта изношенных ТЭЦ в Казахстане нужно 182 млрд тенге
Как рассказал глава Минэнерго, для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин.
"По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год".Болат Акчулаков
По его словам, денежные же средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составят 93 млрд тенге.
"На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге".Болат Акчулаков
Он добавил, что реализацию вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника.
По данным Минэнерго, в рамках специальной комиссии, созданной по поручению главы государства, завершен анализ технического состояния ТЭЦ. На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – семь.
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Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ городов Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ страны – 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.