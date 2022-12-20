Болат Акчулаков: Для ремонта изношенных ТЭЦ в Казахстане нужно 182 млрд тенге

На заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что на капитальный ремонт оборудования ТЭЦ в красной зоне требуется на 2023 год 182 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава Минэнерго, для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин.

"По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации – 2023 год". Болат Акчулаков

По его словам, денежные же средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составят 93 млрд тенге.

"На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге". Болат Акчулаков

Он добавил, что реализацию вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ – за счет собственника.

По данным Минэнерго, в рамках специальной комиссии, созданной по поручению главы государства, завершен анализ технического состояния ТЭЦ. На сегодня в стране функционирует всего 37 теплоэлектроцентралей, из них в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 и в зеленую – семь.





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Средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ городов Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%. Средний возраст ТЭЦ страны – 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет. Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом.



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