Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года

Аргентинская звезда и лучший игрок ЧМ-2022 по футболу Лионель Месси объявлен лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports. Капитану и лидеру сборной Аргентины будет вручена специальная награда BBC Sports Personality’s World Sport Star, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге.

Данного приза удостаивается спортсмен, который на протяжении года достиг самого значительного успеха на мировом уровне, передает ВВC Sports. Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и назван лучшим футболистом турнира. В Катаре он забил семь мячей в ворота соперников, два из которых в финале против Франции.

К тому же, аргентинский игрок побил ряд рекордов мировых футбольных первенств.





Фото: Instagram/leomessi



В прошлом году лучшей спортсменкой мира по версии BBS признана Рэйчел Блэкмор (Ирландия). Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей престижные соревнования Grand National за 182-летнюю их историю.