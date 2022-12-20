Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года

Футбол ЧМ-2022 Фото: Instagram/leomessi
Аргентинская звезда и лучший игрок ЧМ-2022 по футболу Лионель Месси объявлен лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports. Капитану и лидеру сборной Аргентины будет вручена специальная награда BBC Sports Personality’s World Sport Star, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге.

Данного приза удостаивается спортсмен, который на протяжении года достиг самого значительного успеха на мировом уровне, передает ВВC Sports. Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и назван лучшим футболистом турнира. В Катаре он забил семь мячей в ворота соперников, два из которых в финале против Франции.

К тому же, аргентинский игрок побил ряд рекордов мировых футбольных первенств.  


Футбол ЧМ-2022

Фото: Instagram/leomessi

В прошлом году лучшей спортсменкой мира по версии BBS признана Рэйчел Блэкмор (Ирландия). Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей престижные соревнования Grand National за 182-летнюю их  историю.

Читайте также

Parimatch Foundation организовал поездку на матч ФК "Актобе" детям с нарушением слуха

"Барыс" победил "Нефтехимика" в чемпионате КХЛ

В Аргентине объявили 20 декабря выходным днем в честь победителей ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
торги на бирже
Рубль продолжает сдавать свои позиции на торгах 19 декабря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Василиса Володина составила астропрогноз, который поможет не сбиться с пути в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления