Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года
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Данного приза удостаивается спортсмен, который на протяжении года достиг самого значительного успеха на мировом уровне, передает ВВC Sports. Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и назван лучшим футболистом турнира. В Катаре он забил семь мячей в ворота соперников, два из которых в финале против Франции.
К тому же, аргентинский игрок побил ряд рекордов мировых футбольных первенств.
Фото: Instagram/leomessi
В прошлом году лучшей спортсменкой мира по версии BBS признана Рэйчел Блэкмор (Ирландия). Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей престижные соревнования Grand National за 182-летнюю их историю.