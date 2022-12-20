Токаеву рассказали о кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ

Президент Касым-Жомарт Токаев 20 декабря 2022 года провел встречу с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбеком Баталовым, сообщает Zakon.kz.

Глава государства, как отмечается на сайте Акорды, заслушал информацию о работе, проводимой по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сотрудничестве между государством и бизнесом, ключевых направлениях трансформации Национальной палаты предпринимателей.

"Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ", – говорится в сообщении.

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований и т. д.





"В настоящее время палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата", – отмечается в сообщении.

Президент, приняв отчет Национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации НПП "Атамекен".