Названы новые лица судебной системы

В 2022 году на судейские должности назначены 97 новых судей, получивших рекомендации Высшего Судебного Совета. Их средний юридический стаж – 11 лет, а средний возраст – 36 лет.

Среди 97 претендентов 78 обладают степенью магистра, в том числе 74 окончили специализированную академию правосудия, 16 имеют государственные или ведомственные награды.



33 из впервые назначенных на должности судей являются специалистами не из судебной системы. Это юристы частного сектора (4) и государственных органов (5), адвокаты (4), нотариусы (2), преподаватели права (1), судебные исполнители (1), сотрудники правоохранительных органов (12) и самозанятые (4).

Размещаем сведения о некоторых новых судьях.





Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК



Кулакбаева Жанна Мухтаровна родилась в 1976 году, окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция". Общий юридический стаж – 20 лет.

С 1996 по 1998 год – служба в органах внутренних дел.

С 1998 по 2007 год – служба в органах финансовой полиции.

С 2007 по 2009 год – юрист в частном секторе.

С 2009 по 2015 год – служба в органах прокуратуры.

С 2015 по 2018 год – юрист в ГКП "Ветеринарная станция" Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

С 2019 года – юридический консультант, член независимой Северо-Казахстанской палаты консультантов.

13 сентября текущего года указом президента назначена на должность судьи Есильского районного суда города Астаны.

"По моему мнению, должность судьи – это пик юридической карьеры, поэтому, проработав в разных сферах юридической деятельности, я решила стать судьей. Данный путь занял в общей сложности семь лет с момента принятия решения и постановки цели. Быть судьей – это обладание и соответствие определенному статусу. Должность требует таких черт характера и навыков, как объективность, внимательность, анализ, трудолюбие. И как бы много работа судьи ни требовала сил и энергии, я очень люблю свое дело, потому что это труд во благо общества". Жанна Кулакбаева, судья Есильского районного суда города Астаны





Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК



Таскулов Азамат Ибрагимович родился в 1988 году, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "юриспруденция" и магистратуру в Академии правосудия при Верховном суде. Общий юридический стаж – около семи лет.

С 2009 по 2015 год – работа в управлениях при Генеральной прокуратуре.

С 2015 по 2021 год – служба в органах прокуратуры (последняя занимаемая должность – старший прокурор отдела уголовного преследования прокуратуры Алматинского района города Астаны).

С 2021 года – главный эксперт Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции.

13 сентября текущего года указом президента назначен на должность судьи Каратауского районного суда города Шымкента.

"Поставив перед собой цель стать судьей, в 2019 году я поступил в Академию правосудия, где получил высшее образование по специальности "суд и правосудие", получил степень магистра и успешно сдал квалификационный экзамен для поступления на должность судьи. После участвовал в конкурсном отборе, объявленном Высшим Судебным Советом, прошел все этапы конкурса, которые были открытыми и объективными. Основная задача судьи заключается в защите прав и свобод человека. Я буду стараться неустанно работать над этим, а также над повышением доверия населения к судебной системе путем принятия законных и справедливых решений". Азамат Таскулов, судья Каратауского районного суда Шымкента





Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК



Дуйсекенова Асия Шаукатовна родилась в 1988 году, окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности "юриспруденция".

Общий юридический стаж – более 11 лет. Имеет ряд ведомственных наград, включая нагрудный знак "Отличник прокуратуры", медаль "За безупречную службу" 3-й степени.

С 2010 года – служила в органах прокуратуры, начав с должности помощника прокурора города Уральска по надзору за законностью в социально-экономической сфере, продолжила трудовую деятельность в качестве начальника отдела по представительству интересов государства в судах по гражданским и административным делам, затем была старшим прокурором управления по защите общественных интересов прокуратуры Западно-Казахстанской области (последняя занимаемая должность – старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области по надзору за законностью исполнительного производства).

13 сентября текущего года указом президента назначена на должность судьи суда №2 города Уральска Западно-Казахстанской области.

"Модернизированная система квалификационного экзамена кандидатов в судьи направлена на определение комплексных теоретических и практических навыков юриста, его индивидуальных и личностных способностей, без необходимости "зубрежки" статей и буквальной юридической терминологии. Поскольку работа в прокуратуре многообразна, с учетом приобретенного в ней опыта, знаний и стрессоустойчивости, прохождение этапов квалификационного экзамена преодолела с первого раза. Становление судьей продиктовано желанием ставить перед собой новые сложные задачи: поиск сбалансированного решения там, где возможен компромисс, восстановление нарушенных прав тех, чьи законные интересы игнорируются". Асия Дуйсекенова, судья суда №2 города Уральска Западно-Казахстанской области





Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК





Бекетов Марлен Малимгереевич родился в 1985 году, окончил Академию финансовой полиции по специальности "юриспруденция" и магистратуру в Академии правосудия при Верховном суде.

Общий юридический стаж – более 14 лет. Имеет ряд ведомственных наград.

С 2007 по 2009 год – служба в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области.

С 2009 по 2012 год – проходил службу в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Астане.

С 2014 по 2020 год – эксперт-офицер Департамента досудебного расследования Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С 2020 по 2021 год – оперуполномоченный по особо важным делам Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

С 2021 года – руководитель второго оперативного управления Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства РК по финансовому мониторингу.

26 октября текущего года указом президента назначен на должность судьи Специализированного межрайонного административного суда города Астаны.

"Судьи играют особую роль в формировании современного общества путем принятия справедливых решений, обеспечивающих основу правового государства. Мне захотелось внести свою лепту в этом важном для государства направлении и попробовать себя в новой стезе. Путь до назначения судьей был нелегким, начиная с учебы в профильном учебном заведении и заканчивая прохождением всех стадий конкурсного отбора. Это и неудивительно, поскольку требования к судьям очень высокие. Кандидаты на судейские должности не должны ограничиваться только отличным знанием законов, обязаны обладать другими навыками и качествами, чтобы соответствовать высоким стандартам морали, нравственности и компетентности. В новой должности я приложу все усилия для надлежащего осуществления правосудия и неукоснительного следования присяге судьи". Марлен Бекетов, судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны





Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК



Тасжуреков Мадияр Майданович родился в 1986 году, окончил Академию Комитета национальной безопасности по специальности "референт по вопросам международного права" и магистратуру в Академии правосудия при Верховном суде. Общий юридический стаж – более 10 лет.

С 2004 по 2013 год – проходил службу в органах национальной безопасности РК в должностях офицерского состава.

С 2014 по 2016 год – юрист в частном секторе.

С марта по сентябрь 2016 года – работал в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

С 2016 по 2020 год – эксперт-офицер Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С 2020 года – оперуполномоченный Агентства РК по финансовому мониторингу.

5 декабря текущего года указом президента назначен на должность судьи военного суда Алматинского гарнизона.