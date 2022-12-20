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Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить

Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить Фото: Zakon.kz
Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом из Казахстана планируют продлить еще на полгода. Подготовлен соответствующий проект приказа, сообщает Zakon.kz.
"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", – говорится в документе. 

Как отмечается в документе, исключение – вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 3 января.

Предыдущий запрет был введен с 12 июля. Он будет действовать до января 2023 года. 

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