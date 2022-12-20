В Минпросвещения ответили на обвинение Багдата Мусина

В Министерстве просвещения Казахстана дали разъяснение к информации о причинах низкой скорости интернета в некоторых школах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, "финансирование школ находится в ведении акиматов, соответственно, деньги для обеспечения интернета в школах выделяются акиматами".

"Проблема недостаточной скорости интернета в школах имеет несколько причин. Среди них – отсутствие технических условий (оптоволоконных сетей и др.). Кроме того, в части школ есть техническая возможность для подключения к скоростному интернету. Но его фактическое отсутствие связано не с экономией директоров школ, а с тем, что финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами и маслихатами в достаточном объеме для подключения школ к необходимому тарифному плану. И, разумеется, из-за нехватки средств, выделяемых акиматами, директор школы или руководитель отдела образования не могут обеспечить высокоскоростной интернет". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Как подчеркнули в ведомстве, "ранее министерством была опубликована информация и впервые обнародованы суммы, выделенные акиматам на сферу образования".



"Информация доступна на сайте и в соцсетях министерства". Пресс-служба Министерства просвещения РК

19 декабря 2022 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правчасе в Мажилисе заявил, что низкая скорость интернета в школах связана с экономией директоров. По его словам, когда бюджет за интернет доходит до школ, например, за 20 мегабит по стандарту, "директор школы экономит и платит за 8 мегабит в секунду".

Глава МЦРИАП отметил, что акиматам поручили централизовать заключение договоров на подключение к интернету, также поручено заложить дополнительные средства для того, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi-соединения и локальные сети.