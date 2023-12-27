Багдат Мусин не переходит в "Казахтелеком"
Фото: primeminister.kz
В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали информацию о переходе Багдата Мусина на другую должность, сообщает Zakon.kz.
В Казнете активно распространяют информацию о том, что в 2024 году "Казахтелеком" возглавит Мусин.
В пресс-службе МЦРИАП 27 декабря 2023 года решили прокомментировать эту рассылку.
"Касательно распространения публикаций в соцсетях о переходе на другую должность министра Багдата Мусина сообщаем следующее. На сегодняшний день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает свои обязанности в своей должности".Пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
В заключении сказано, что распространяемая информация не соответствует действительности.
Стоит отметить, что Мусин возглавляет министерство с 2 сентября 2020 года.
15 декабря 2023 года Мусин призвал казахстанцев осознанно использовать интернет. Тогда он заявил, что 25 гигабайт – это очень большой объем.
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