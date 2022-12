Димаш Кудайберген: Мы напрасно считаем, что умнее детей

Политики, которые развязывают войны и пытаются заставить другие страны жить по их правилам, совершают чудовищную ошибку, война не может быть оправдана ничем, заявил композитор, певец, заслуженный деятель РК Димаш Кудайберген, передает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на первом Центрально-Азиатском медиафоруме, Димаш Кудайберген подчеркнул, что мир – это высшая ценность для человечества.



"Главный ключ к согласию и миру во всем мире – миролюбивая политическая дипломатия, во взаимоотношениях между странами – уважение границ, территориальной целостности и внутренней политики другого государства. Но, согласно научным исследованиям, за последние 5,5 тыс. лет истории человечества люди прожили в мире всего 292 года". Димаш Кудайберген

По его словам, один из важнейших вопросов сегодня – как не допустить в XXI веке войны, которая неизбежно ведет к бедности, голоду, гибели людей и духовной деградации целых народов.

"Меня этот вопрос очень волнует: мы вместе пытаемся вернуть мир, но почему у нас не получается? Что мы делаем не так? Почему из-за политических амбиций нескольких человек страдают тысячи людей, как это остановить? Война не может быть оправдана ничем, никогда. Сама идея о том, чтобы спасать одних людей, убивая других людей, противоречит здравому смыслу". Димаш Кудайберген

Как отметил Димаш Кудайберген, причинами войны становятся конфликты между религиями, между этносами, столкновения политических систем.

"Главы мировых держав из-за своих безграничных амбиций хотят, чтобы другие страны жили в соответствии с их политическими взглядами. Они забывают, что они не боги. Мы – взрослые – считаем себя умнее детей, потому что мы их учим и воспитываем. Но каждый из нас должен ответить на один вопрос. Из-за двух-трех взрослых по всему миру погибают миллионы детей, но хоть раз вы слышали, чтобы из-за конфликта детей гибли тысячи взрослых? Так кто умнее, мы или дети?" Димаш Кудайберген

Он напомнил, что нет ни одной священной книги, которая бы призывала к войне, к тому, чтобы один народ управлял другим или уничтожал другой народ.

Свое выступление Димаш завершил демонстрацией видеоклипа на песню The story of one sky – "История одного неба".