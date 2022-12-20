При строительстве дорог в Казахстане было похищено 43,4 млрд тенге – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства уточнили, что только в ходе строительства дорог было похищено 43,4 млрд тенге.

"В ходе строительства дорог похищено 43,4 млрд тенге, которые практически полностью осели в карманах ТОО "КазГерСтрой". Имелись факты неэффективного использования средств, направленных на разработку восьми ПСД. Причем, речь идет о 600 млн тенге. Также было обнаружено, что при составлении проектно-сметной документации "по пяти объектам среднего и текущего ремонта чиновники завысили сумму стоимости на более чем 2 млрд тенге". Для хищения бюджетных денег подрядные организации использовали 70 фиктивных сертификатов по стройматериалам, а в 10 случаях применялись материалы, не соответствующие стандартам", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, чиновники закрывали глаза и на задолженности подрядчиков по не выполненным договорным обязательствам и неустойкам. В итоге непогашенная дебиторская задолженность последних за нарушение договорных обязательств составила 6,8 млрд тенге, а неустойки исчисляются 636 млн тенге.

"Вопросы у прокуратуры вызвала и реализация инвестпроекта по внедрению системы взимания платы. Связаны они были с тем, что цена за услуги поставщика – ТОО "Computer Vision Technologies" была завышена аж в три раза и составила 138,8 млрд тенге. В настоящее время по всем фактам присвоения и растраты средств, а также злоупотребления должностными полномочиями (а ущерб от всего этого превышает 45 млрд тенге) возбуждено 23 уголовных дела. Дальнейшим расследованием занимаются антикоррупционная служба и агентство по финмониторингу", – рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что "прокурорами предотвращены потери бюджета на 24 млрд тенге (исключены объемы работ, не требующие ремонта, пересмотрены расходы в сметах и т.д.) и отменены итоги незаконных тендеров на 17,3 млрд тенге".