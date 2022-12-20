Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 21 декабря, сообщает Zakon.kz.

В северной половине Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем в северной половине области порывы 17-22, временами 25 м/с. В Караганде днем ожидается низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.

В северной половине Улытауской области ожидается гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем в северной половине области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается гололед. Ветер западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, северо-востоке области ожидается туман.



На большей части Акмолинской области ожидаются снег, днем на востоке области сильный снег. На востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.



На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юге, центре области порывы 15-20 м/с.



На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица.



Днем на западе, севере Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере области 15-20, в Жарминском районе порывы 23 м/с.



В конце дня в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области сохраняется туман. Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гололед, метель. Ветер западный, северо-западный ночью в горных и северных районах, утром и днем на большей части области 15-20, днем в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



На юге Костанайской области ожидается метель. Ветер западный, юго-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.



Днем на юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с.