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Энергопредприятия Казахстана проверят по фактам вывода средств

трубы Фото: Zakon.kz
Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, по итогам выездных проверок в регионах были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону.

В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.

Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В красную зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в желтую – 11 ТЭЦ и в зеленую – семь ТЭЦ.

Для стабильного функционирования энергокомплекса правительству и акиматам поручено принять следующие меры.

Оперативного характера:

  • разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;
  • в рамках "рынка мощности" в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;
  • обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;
  • провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;
  • обеспечить выделение адресной помощи социально уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;
  • укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.

Системного характера:

  • усилить действующую систему энергетического контроля, усовершенствовав оценку управления рисками деятельности энергообъектов, внедрив институт фактического контроля с выходом на объект;
  • наделить Министерство энергетики контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям;
  • внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло- и энергоснабжения для оценки их объективного состояния;
  • повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе путем увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений;
  • на законодательном уровне обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло- и энергоснабжения;
  • обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала.

Комиссией в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования в фискальные и правоохранительные органы переданы материалы для проведения проверок и принятия процессуальных решений.

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